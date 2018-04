Duhalde faz reunião de urgência com ministros O presidente Eduardo Duhalde convocou todos seus ministros para uma reunião de urgência nesta manhã. A confirmação da reunião foi feita pelo ministro do Interior, Jorge Matzkin. Duhalde quer analisar o plano da equipe econômica para sair do "corralito" e a permanência ou não do presidente do BC, Mario Blejer. Leia o especial