Duhalde fecha acordo sobre orçamento com peronistas Os governadores peronistas de províncias argentinas chegaram a um acordo com o presidente Eduardo Duhalde, sobre cortes no orçamento federal para este ano. O acordo foi concluído durante esta madrugada e o governo argentino se disse satisfeito com o compromisso assumido pelas províncias, de cortar seus gastos e, de alguma forma, aceitar um enxugamento na transferência de recursos. Embora não esteja confirmado, as províncias deverão eliminar o 13º salário dos funcionários públicos para tentar equilibrar as suas contas. Duhalde se comprometeu, por sua vez, a respeitar o pacto fiscal que garante o repasse de 1,365 bilhão de pesos (US$ 975 milhões pelo câmbio oficial de 1,40 peso por dólar) por mês, que corresponde às províncias por conceito de co-paticipação. Além disso, o presidente prometeu que o governo federal enviará às províncias os fundos correspondentes aos próximos 60 dias. O acordo conseguido nesta madrugada destrava, em parte, a aprovação do orçamento deste ano no Congresso. O texto do orçamento deve ser enviado no início de fevereiro à Câmara de Deputados. Leia o especial