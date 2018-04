Duhalde não decidiu se Lavagna será ministro O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, admitiu hoje que convocou o economista Roberto Lavagna para uma reunião, mas ressalvou que ainda não decidiu se ele será o próximo ministro da Economia. Segundo Duhalde, tudo vai depender da conversa que terá com Lavagna. Ele confirmou ainda que o economista-chefe do BID, Guillermo Calvo, também chegará nesta sexta-feira para uma reunião na qual deverá ser formalizado o convite para que seja assessor do governo.