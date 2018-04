Duhalde não deve chegar até o fim do mandato, diz pesquisa O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, não deverá chegar até o fim de seu mandato. Esta é a conclusão de uma pesquisa feita pelo Centro Nueva Mayoría com algumas das lideranças empresariais e diplomáticas, além acadêmicos das universidades de Buenos Aires, analistas políticos e militares. Segundo a pesquisa, 62,5% dos entrevistados consideram que Duhalde não conseguirá completar seu mandato, que termina em dezembro de 2003. Somente 23,3% afirmam que o presidente provisório, que tomou posse em janeiro, poderá concluir o mandato inacabado do ex-presidente Fernando de la Rúa (1999-2001). O Nueva Mayoría, comandada pelo especialista Rosendo Fraga, sustenta que 78,6% dos pesquisados acreditam que nos próximos meses a Argentina poderá voltar a ser o cenário de uma explosão de conflitos populares, de uma magnitude similar à turbulência social da última semana de governo De la Rúa, em dezembro do ano passado. Segundo Fraga, "se ficar claro que o governo não está em condições de conter os conflitos sociais, a Argentina teria que antecipar as eleições presidenciais (previstas para setembro do ano que vem)". O analista considera que a antecipação das eleições dependerá da capacidade do governo Duhalde em conseguir um acordo "razoável" com o FMI. Fraga afirma que "a pior coisa que poderia acontecer é as eleições sendo convocadas depois que a situação social exploda". Outra pesquisa, da Sociedade de Estudos Trabalhistas (SEL), feita com empresários argentinos, sustenta que 43% dos entrevistados consideram que o plano econômico não possui chance alguma de sucesso. Outros 30% afirmam que as possibilidades do plano são baixas, e somente 19% afirmam que as chances são moderadas. Além disso, segundo a SEL, somente 4% dos empresários consideram que já está acontecendo uma recuperação leve da economia. Para 17%, o pior da crise já passou. Mas, a imensa maioria de 76% sustentam que o pior da crise ainda está por vir. Desvalorização A SEL também perguntou aos empresários o que pensavam da desvalorização da moeda nacional, o peso. Esta moeda durante quase onze anos manteve uma rígida paridade um a um entre o peso e o dólar. Mas em janeiro o peso começou a flutuar livremente em relação ao dólar, a moeda americana e atualmente possui uma cotação que se aproxima de 3,00 pesos para US$ 1,00. Segundo 67% dos empresários, o impacto da desvalorização foi a de piorar o complicado estado das empresas argentinas, que estavam endividadas em dólares. Somente 24% consideram a desvalorização favorável às empresas. Por causa da desvalorização, voltou à Argentina o temor da hiper-inflação. Para 48% dos empresários, a hiper "é muito provável", enquanto que somente 13% a descartam totalmente.