Duhalde não vetará leis que desagradam bancos e FMI O chefe de gabinete da Casa Rosada, Alfredo Atanasof, afirmou que o presidente da Argentina Eduardo Duhalde não vetará a lei que suspende, temporariamente, a execução das ações judiciais contra aqueles que têm dívidas bancárias, empresariais ou hipotecárias. Segundo Atanasof, Duhalde também não vetará a lei que adia a cobrança do CER - indexador criado com a desvalorização do peso. As duas leis, aprovadas na semana passada no Congresso, não agradaram o FMI e os bancos. "A segurança jurídica na Argentina foi danificada desde a criação do corralito", reconheceu Atanasof, que também atua como porta-voz do governo. "Já estas duas últimas medidas são transitórias e correspondem a uma situação de emergência", afirmou. Duhalde convocou ministros, banqueiros e legisladores para reunião, depois de amanhã, para falar sobre estes assuntos.