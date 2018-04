Duhalde negocia plano com províncias e Congresso O presidente Eduardo Duhalde tentará neste sábado chegar a um consenso com os governadores de todas as províncias do país e com os parlamentares quanto às políticas para colocar em prática o acordo de 14 pontos que firmou na última quarta-feira com os mandatários provinciais. Durante o dia D, a expectativa, também, é de que Duhalde avance na definição dos novos ocupantes dos cargos de ministros do Interior e da Produção. Até esta sexta-feira, ainda não havia sido encontrado um substituto para Rodolfo Gabrielli, do Interior, embora porta-vozes do governo tenham confidenciado à Agência Estado que José Ignacio de Mendiguren se afastará definitivamente do seu cargo e que para seu lugar despontaram os nomes do titular do Centro de Industriais Siderúrgicos, Carlos Leone, e do até agora secretário da Competência, Pablo Challú, dois homens muito ligados ao empresariado nacional. Nesta sexta-feira, tudo parecia indicar que o até agora chefe de Gabinete, Jorge Capitanich - que participou de todas as reuniões do presidente, como de costume - permaneceria no seu cargo. A partir deste sábado, Duhalde terá que implantar uma nova tônica na relação com os governos das províncias. Depois do acordo firmado na quarta-feira, no qual foram detalhados os principais objetivos do governo, o presidente ficou obrigado pelas circunstâncias e por sua própria fragilidade política a decidir em consenso com os governadores as políticas de fundo de sua gestão. A negociação será difícil, como tem sido até agora a relação entre o governo e as províncias - mais ainda quando os chamados "presidenciáveis", que são os governadores das maiores províncias, não querem ser afetados politicamente faltando um ano para as eleições presidenciais. No caso de não haver antecipação, uma possibilidade nunca descartada, as eleições que vão definir o sucessor de Duhalde estão previstas para outubro do próximo ano. Com o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, com os governadores e especialmente com os legisladores, Duhalde começa a delinear neste sábado seu plano para os próximos meses. Se o novo ministro da Economia decidir finalmente aplicar um novo sistema cambial, diferente da flutuação do peso instituída a partir de janeiro, a iniciativa deve passar antes pelo Congresso. Este é o principal tema da pauta das reuniões de amanhã, mas há vários adendos. O Congresso deve tratar de projetos pendentes, como a revogação da lei de Subversão Econômica e modificações na lei de falências, duas iniciativas que o Executivo já enviou ao Parlamento e que se encaixam nas exigências do Fundo Monetário Internacional. Outra questão imprescindível que deverá ser tratada pelo Congresso nos próximos dias é a saída do "corralito" financeiro, assunto no qual pode voltar a aparecer a idéia de devolver as poupanças retidas nos bancos, mas em bônus. Essa idéia foi apresentada ao Senado como projeto de lei pelo ex-ministro Remes Lenicov, na segunda-feira passada. O fato de ter sido repelida levou Remes a deixar o cargo. Como conter maiores manifestações de protesto é outro tema-chave da pauta, após uma semana muito desgastante, especialmente nas províncias. No norte do país, na província de Formosa, houve distúrbios sociais quando um grupo de desempregados não pôde cobrar os subsídios fornecidos pelo governo, ao mesmo tempo em que, na capital federal, continuaram os protestos diante das portas dos bancos. Hugo Moyano, presidente da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), principal grupo opositor ao governo, descartou nesta sexta-feira o pacto firmado entre Duhalde e os governadores e convocou uma assembléia nacional para a próxima sexta-feira, na qual não se descarta o anúncio de uma medida de força em oposição às políticas governamentais. Os bispos de todo o país concluíram nesta sexta uma sessão de deliberações. Como conclusão do encontro, é esperada uma declaração na qual seriam incluídos um duro diagnóstico sobre a situação social e uma crítica sobre o papel do governo. Segundo um trabalho da firma de consultoria Centro de Estudios de Nueva Mayoría, desde 19 de dezembro último, quando o presidente Fernando De la Rúa renunciou, os argentinos já realizaram 2.014 panelaços - o que resulta em uma média 19 protestos por dia. Leia o especial