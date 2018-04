Duhalde pede a Lavagna uma âncora cambial para o peso Um assessor do presidente argentino, Eduardo Duhalde, afirmou que um dos primeiros trabalhos do novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, este final de semana, será dar os últimos toques no plano que irá "ancorar" o valor do peso com o dólar. "O presidente propôs a implementação de algum tipo de âncora para a moeda", disse Anibal Fernandez, assessor do presidente. "Agora temos de decidir a melhor forma de fazer isso". Fernandez disse que selecionar um novo sistema cambial para a Argentina será uma das primeiras tarefas que o novo ministro terá de cumprir este final de semana. Embora esteja buscando algum instrumento para estabilizar o peso, que perdeu cerca de 70% do valor desde que foi desvalorizado no dia 6 de janeiro e começou a flutuar frente ao dólar em 11 de fevereiro, o presidente Duhalde não tem planos de retornar ao regime de conversibilidade utilizado durante a década de 1990, disse Fernandez. "Nós nunca falamos sobre isso", afirmou. Considerando a acentuada recessão no país, a crise bancária e o calote de US$ 141 bilhões da dívida soberana anunciado em dezembro, "é impossível" para a Argentina voltar a permitir o intercambiamento do peso com o dólar, disse Fernandez.