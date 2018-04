Duhalde perde apoio em seu partido e na oposição O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, começará nesta segunda-feira uma dura semana na arena política. O debate sobre o Plano Novo Bonex, com o qual o governo pretende substituir os prazos fixos por bônus com prazos de 5 e 10 anos, está causando resistências dentro de sua própria base de sustentabilidade política, apoiada tanto em seu próprio partido, o Justicialista (Peronista), como na União Cívica Radical (UCR). De quebra, Duhalde também enfrenta duras críticas da Igreja. Dentro do peronismo existe cansaço em relação à falta de soluções do governo diante de uma crise que agrava-se a cada dia. Os governadores peronistas não querem que Duhalde os coloque como os responsáveis da crise argentina, enquanto que os parlamentares do Partido não desejam aprovar no Congresso Nacional medidas impopulares que o governo lhes empurra. Deputados e senadores foram freqüentes alvos de protestos da população. Nos últimos dois meses, dezenas de parlamentares foram socados, cuspidos e chutados por argentinos irritados com a situação do país. Os parlamentares evitam ir aos restaurantes que antes freqüentavam por temor a insultos e agressões físicas. "O governo coloca em cima do Congresso Nacional as pressões que sofre dos setores interessados no Novo Bonex", disse, carrancudo, o líder do bloco peronista na Câmara de Deputados, Humberto Ruggero. "Estamos cansados de que sempre vençam os bancos. Queremos saber exatamente do que trata este projeto, pois até agora está se falando sobre algo que não existe no papel", lamenta. Como se fosse pouco, o também peronista e ex-presidente Adolfo Rodríguez Saá (ele ocupou o cargo em dezembro de 2001) também aproveitou para descarregar suas críticas. "Em dois meses Duhalde atrasou a Argentina em 20 anos" declarou. Na semana passada, Rodríguez Saá lançou sua candidatura à presidência do país, para as eleições de setembro do ano que vem. Mas a principal dor de cabeça de Duhalde no momento é a UCR, que desde sua posse em janeiro, o apóia em seu governo, participando com dois ministros no gabinete presidencial (Defesa e Justiça). Esta é a primeira vez que a UCR, eterna inimiga do peronismo, respalda um presidente desse partido. Nos últimos dias a UCR começou a debater internamente entre a possibilidade de permanecer apioando Duhalde e a de retirar-se do governo. A primeira alternativa poderia fazer que a UCR, ferida quase que mortalmente pela queda do governo do ex-presidente Fernando De la Rúa (1999-2001), afundasse junto com Duhalde, em caso de aprofundamento da crise. A segunda alternativa, no entanto, seria arriscar-se a causar uma nova crise política que poderia derrubar o quinto presidente em menos de cinco meses. O temor a uma crise institucional é o que deteve a UCR até agora de realizar críticas à caótica administração Duhalde. O dia 3 de maio será decisivo, já que nessa data realiza-se a Convenção Nacional da UCR, em que os diversos setores partidários analisarão a conjuntura e decidirão que postura tomar. Duhalde precisa da UCR (que possui 67 deputados), já que seus 121 deputados peronistas são insuficientes para proporcionar o quórum de 129 parlamentares. Mas o estopim da crise UCR-Duhalde foi a crise política de uma pequena província, a de Entre Ríos. Ali, o governador Sergio Montiel, da UCR e amigo do atual senador e ex-presidente Raúl Alfonsín (1989-99) estava sendo ameaçado de impeachmente pelo bloco peronista na província. Depois de um intenso debate, Montiel salvou-se por um único voto, inesperadamente de um deputado provincial peronista. O deputado, Félix del Real, ontem foi acusado por seus pares de ter sido subornado, fato que promete causar uma nova crise política. As dúvidas sobre o apoio a Duhalde também assolam a Igreja. Ao longo desta semana a centena de bispos do país realizará uma reunião de cúpula na cidade de San Miguel. Ali, analisarão a crise argentina e a permanência da Igreja na Mesa de Diálogo, um lugar de debate promovido pelos bispos, que conta com a presença das centrais sindicais e de associações empresariais, além de ONGs. Os bispos consideram que a situação do país está pior do que no início do ano, com o aumento da pobreza, do desemprego e das falências das empresas. Além disso, afirmam que a desvalorização da moeda, anunciada como a panacéia dos males do país, só piorou a crise. Analistas afirmam que uma eventual saída da Igreja da mesa de diálogo seria um duro golpe a Duhalde. Leia o especial