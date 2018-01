Duhalde poderá aceitar a demissão do presidente do BC O presidente Eduardo Duhalde decidirá hoje se aceita o pedido de demissão de Aldo Pignanelli, presidente do Banco Central, apresentado na última quinta-feira. Fontes da Casa Rosada disseram à Agência Estado que o presidente preferiria não mexer na equipe econômica antes de fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional porque isso afetaria ainda mais as negociações. Porém, estas mesmas fontes informaram que a briga entre os principais homens da equipe econômica já "foi longe demais e se o presidente não aceita a demissão de Pignanelli, o ministro de Economia sairia enfraquecido, o que seria pior para o país". O assunto foi analisado pelo presidente Eduardo Duhalde e seus colaboradores mais próximos neste fim de semana. Entre os nomes para substituir Pignanelli que mais têm sido cotados pelas fontes do governo é o do ex-contador do presidente, Jorge Levy, superintendente de Entidades Financeiras do BC, e de sua total confiança. Desde o mesmo dia em que Pignanelli protagonizou o novo round da luta contra Lavagna, o nome de Jorge Levy começou a circular no mercado e no governo. O mercado, por sua vez, passará o dia de olho no desfecho da novela Lavagna x Pignanelli. Na última sexta-feira, o assunto esquentou o câmbio e fez o Banco Central perder US$ 26 milhões de dólares. A incerteza sobre a presidência do BC não fez o mercado de câmbio tremer. O dólar paralelo subiu somente um centavo, de 3,56 para 3,57 pesos (venda). Em algumas casas de câmbio, a moeda foi negociada por 3,61 pesos. Para compra, o paralelo fechou em 3,51 pesos. Já o dólar oficial se manteve em 3,50 (venda) e 3,42 (compra). Os operadores consideram que não há muita margem para especular com a moeda. O vice-presidente da Bolsa de Buenos Aires, Luis Corsiglia, disse que "o nível de volatilidade do dólar é muito baixo e o episódio não deverá alterar este cenário, a menos que escolham um nome desbaratado para suceder Pignanelli". Para o dono da casa de câmbio, Banco Piano, Alfredo Piano, " a entrada de divisas provocada pelo superávit comercial é muito grande e a mudança na condução somente afetará o câmbio se houver ruídos na indicação do novo presidente" do BC. O mercado considera que a política monetária implementada por Aldo Pignanelli foi a grande responsável pela estabilização da moeda. No entanto, "com um ministro de Economia fraco, nenhuma munição do BC poderia controlar o câmbio", comenta uma das fontes do governo. Roberto Lavagna conseguiu livrar-se de Mario Blejer, o antecessor de Algo Pignanelli, e agora, ao que tudo indica, se livrará também deste último. Para o FMI, a mudança no Banco Central poderá ser entendida como falta de independência, uma "virtude considerada muito positiva" e que deixou a diretoria do FMI "muito contente", há alguns meses, conforme havia dito à AE o então porta-voz da Presidência e agora embaixador argentino nos Estados Unidos, Eduardo Amadeo. Se Duhalde aceita mesmo a renúncia de Pignanelli, o BC argentino terá seu quinto presidente nos últimos dois anos. Este foi o segundo pedido de renúncia de Pignanelli pela mesma razão: as brigas internas e a disputa pelo poder com o ministro de Economia, Roberto Lavagna. Além do ódio mútuo entre ambos, os motivos do pedido de renúncia teriam sido dois: a notícia veiculada pela imprensa local de que diante dos mais importantes empresários do país, Lavagna citou o Banco Central como exemplo de defesa dos banqueiros, e que estaria mais perto dos bancos que do governo; e o fato de Lavagna ter dado ordens para esconder de Pignanelli o novo rascunho da carta de intenções que o FMI enviou ao ministério de Economia.