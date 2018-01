Duhalde prevê acordo com FMI em janeiro O presidente Eduardo Duhalde estimou nesta terça-feira que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) será assinado na primeira quinzena de janeiro, conforme havia adiantado à Agência Estado, nesta segunda-feira, o chanceler Carlos Ruckauf. A possibilidade de um acordo provisório entre a Argentina e o FMI surgiu diante da pressão do G-7, grupo de países ricos que são os principais sócios do Fundo. No entanto, Duhalde preferiu ser cauteloso desta vez: "Como tenho me equivocado várias vezes nos prognósticos prefiro não fazê-los e esperar os acontecimentos", disse, embora tenha afirmado "creio que se assinará" porque "nos aspectos técnicos" já há consenso.