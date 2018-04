Duhalde promete ao FMI que não gastará reservas O governo do presidente Eduardo Duhalde entrou na etapa final na luta para conseguir um acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Hoje enviou um esboço da carta de intenções ao Fundo, no qual se compromete a uma série de rigorosas metas para a economia do país, entre as quais, a de impedir que as reservas internacionais do Banco Central caiam para menos de US$ 9 bilhões. Além disso, se compromete a implementar a sempre prometida - mas constantemente adiada - reforma do sistema financeiro. Na carta, também está a promessa de iniciar imediatamente a renegociação da dívida externa pública. Em troca destas e outras promessas o governo Duhalde espera conseguir a rolagem da dívida deste ano e do ano que vem, que o Estado argentino possui com o FMI e outros organismos financeiros internacionais. No entanto, o governo já se consideraria satisfeito se em vez de um ano e meio de adiamento das dívidas, obtivesse pelo menos a rolagem das dívidas até meados do ano que vem, quando já terá tomado posse o novo presidente, escolhido nas eleições presidenciais de março de 2003. A esperança é que no total, sejam rolados US$ 17 bilhões. Segundo o ministro da Economia, Roberto Lavagna, este acordo permitirá que a Argentina supere a atual crise econômica. Lavagna considera que o acordo com o FMI poderá estar pronto em menos de um mês. Na semana que vem, desembarca em Buenos Aires uma nova missão técnica do Fundo, com a qual pretende estabelecer os pontos da carta de intenções definitiva. A expectativa em Buenos Aires é que o anúncio oficial do acordo seja feito antes da assembléia anual do FMI, que será realizada na segunda quinzena de setembro, em Washington. No esboço da carta, o resultado das pressões dos bancos instalados na Argentina, mais os pareceres da Comissão de "Notáveis" (grupo de economistas de renome internacional), junto com as exigências do Fundo, o governo Duhalde se compromete a impedir que as reservas internacionais despenquem para menos de US$ 9 bilhões. O cálculo é que as reservas oscilariam entre US$ 9 bilhões e US$ 10 bilhões. As informações sobre o conteúdo do esboço carta são extra-oficiais, já que Lavagna se negou a comentar os detalhes, alegando que "primeiro a diretoria do FMI terá que ficar por dentro". Para evitar a drenagem das reservas na utilização de redescontos aos bancos, o governo Duhalde se compromete a reduzir a ajuda aos bancos, estabelecendo um teto máximo de 1 bilhão de pesos para todo o ano. Além disso, Lavagna teria prometido ao Fundo que manterá o dólar estável até o fim do ano, e que inclusive, reduzirá sua cotação. Atualmente, US$ 1,00 é cotado a 3,65 pesos. Mas Lavagna afirma no esboço da carta que ficaria em 3,55 pesos. A projeção da inflação para este ano é de 64%. Em relação à drenagem de depósitos causada pelos recursos na Justiça contra o "corralito", a equipe econômica calcula que os bancos perderão em média 1,2 bilhão de pesos mensalmente. No entanto, o governo promete que adotará medidas para deter os recursos. Além disso, se compromete a abrir o "corralito", embora de forma gradual, para evitar uma nova corrida bancária. No esboço enviado à Washington, o governo afirma que implementará uma rigorosa reestruturação do sistema financeiro argentino, o que atingiria principalmente os bancos públicos, que não poderão absorver os bancos privados em problemas. Paralelamente, o Banco Central se encarregará da depuração dos bancos particulares, muitos dos quais estão com graves problemas de liquidez. A emissão monetária prevista no esboço da carta de intenções é de 1,7 bilhão até o fim deste ano. A meta original de emissão, no início do ano, era de 7 bilhões de pesos. Do total emitido, 1 bilhão seria destinado para os redescontos, enquanto que o resto serviria para realizar o resgate dos bônus emitidos pelas províncias e que são utilizados como "moedas paralelas" para o pagamento de funcionários públicos provinciais e fornecedores do Estado. O esboço da carta também inclui a meta de queda de 11% no PIB neste ano. Para o ano que vem, calcula-se um crescimento de 3% na economia.