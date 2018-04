Duhalde quer a volta do câmbio fixo na Argentina O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, ficou até esta madrugada reunido com parlamentares, governadores e sindicalistas para costurar um acordo político que lhe dê sustentação. Desta reunião não saiu o nome do novo ministro de Economia, mas o presidente promete que até a próxima sexta-feira terá uma nova política econômica com a volta do câmbio fixo que será conduzida por seu novo ministro. Ele também promete um novo gabinete e o cumprimento de algumas das exigências do Fundo Monetário Internacional: a mudança da Lei de Falências e Concordatas; revogação da Lei de Subversão Econômica e aprovação de uma lei que freie a saída dos depósitos do corralito, sem o plano Bonex que previa a substituição dos depósitos congelados por títulos do governo. Para isso tudo, Eduardo Duhalde se reunirá hoje, às 10 horas, na residência oficial de Olivos, com os governadores do Partido Justicialista. Duhalde pretende redigir o novo plano argentino que, segundo fontes, chegou a adiantá-lo, por telefone, à sub-diretora gerente do FMI, Anne Krueger. Abertura do corralito O plano negociado com os governadores possui os pontos chaves acima mencionados mais a abertura imediata do corralito e a colocação de um ponto final na briga do Executivo com a Justiça e o processo de impeachment contra a Corte Suprema de Justiça. Provavelmente, o feriado bancário e cambial, que terminaria na quinta-feira, deverá ser prolongado por mais um dia. A fixação do câmbio seria temporária, como aconselha o FMI, e duraria somente três meses. Para a abertura do corralito, haverá uma separação dos depósitos em bancos oficiais e privados. Para os bancos públicos seriam oferecidos bônus e pesos. Já os privados deverão renegociar com seus clientes uma data para a devolução dos depósitos. Palavra final da Corte Antes da abertura do corralito, uma nova lei para frear a saída dos depósitos será votada hoje pelo Congresso. A lei evitará que os juizes ordenem entregar os depósitos antes de que a Corte Suprema de Justiça dê sua sentença. As medidas cautelares que favorecem os correntistas, aplicadores e poupadores só valerão quanto tiverem a palavra final da Corte. Isso dará tempo ao sistema financeiro que não sofrerá mais a avalanche de sentenças favoráveis à saída dos depósitos. É uma tarefa difícil para o presidente encontrar um nome de consenso para a pasta de Economia e que aceite o cargo. Seu candidato, Alieto Guadagni, foi amplamente rejeitado pelos governadores. Outros candidatos não aceitariam levar adiante uma política de câmbio fixo, como Jorge Remes Lenicov, que renunciou ao cargo por não estar de acordo com a idéia do presidente. O isolamento da Argentina em relação ao FMI foi tema recorrente da reunião que teve mais de uma voz reclamando o fato de Duhalde ter misturado tantos setores em uma mesma reunião. ?Cabeças pequenas? Uma alta fonte do Partido Justicialista chegou a comentar à Agência Estado que o presidente "está desesperado e mete numa mesma reunião cabeças pequenas como a de Rodolfo Daer (líder da CGT oficial), que prega o não cumprimento das exigências do Fundo e que a Argentina se isole do mundo; assim não chegamos a nenhum lugar". A definição de um câmbio fixo, porém, não é um ponto absolutamente tranqüilo. Uma fonte ligada ao governo diz que o FMI aceitaria o câmbio fixo se ele for definido em valor alto e seguindo as regras de bandas cambiais. Essa fonte explica que o câmbio fixo "não é o mesmo que voltar à conversibilidade, porque esta proíbe a emissão de moeda sem respaldo em dólares e este governo precisa emitir". Câmbio fixo permite a emissão de moeda A diferença entre a volta da conversibilidade e o câmbio fixo é que a primeira amarra a política monetária do Banco Central e a segunda permite a emissão da moeda, conforme explicação do governo. Na prática, se faria um colchão com base na cotação a ser estabelecida para emitir nos próximos meses, o que giraria entre 3 a 3,50 pesos por dólar. Na conversibilidade, as reservas pertencem aos detentores de pesos, enquanto que, com câmbio fixo, o Banco Central vende os dólares próprios para que a cotação fique estável. As reservas disponíveis no Banco Central para ancorar o câmbio são de US$ 12.313 bilhões. Estes dólares terão de ser utilizados para defender a paridade que for estabelecida. Na ponta do lápis, a circulação monetária é de pouco mais de 14 bilhões de pesos, enquanto que as contas à vista (conta corrente e poupança), ou seja, os fundos que poderiam ser transformados em dinheiro vivo e pressionar a cotação do câmbio gira em torno de 30 bilhões, nos bancos privados. Existem aproximadamente 6 bilhões de pesos em bônus provinciais. Destes, 3 bilhões são patacones que necessitam ser substituídos por pesos, conforme acordo com o FMI. Feita a soma da metade das contas à vista (poupança e corrente), a metade dos bônus e o montante em circulação, já haveria um potencial da ordem de 32 bilhões que poderiam pressionar a cotação dólar se a procurar pela moeda for massiva. Bancos abrem para pagar aposentadorias O Banco Central flexibilizou o feriado bancário e permitiu a abertura dos bancos, a partir de hoje, para o pagamento de aposentadorias e pensões. Porém, apenas alguns bancos abrirão suas portas diante do temor dos banqueiros de que algum juiz emita sentença favorável a algum cliente e tenha seu dinheiro embargado.