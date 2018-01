Duhalde questiona compra da Pecom pela Petrobras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma surpresa não muito boa durante seu encontro com o presidente argentino, Eduardo Duhalde, no próximo dia 14. Duhalde disse ontem que tem dúvidas sobre a venda de 58,62% de Perez Companc à Petrobras, principalmente no que diz respeito às ações de PeCom na Transener, que domina 98% do transporte elétrico do país, e da TGS, a principal transportadora de gás e provedora do polo petroquímico de Bahia Blanca. Duhalde questiona o fato destes dois setores vitais para a Argentina passarem às mãos de uma estatal brasileira e afirma que tratará do assunto com Lula. A operação que ainda necessita da aprovação da secretaria de Defesa Concorrência e dos respectivos órgãos reguladores de gás, Enargas, e eletricidade, Enre, poderá sofrer algum tipo de veto do governo após as declarações do presidente Eduardo Duhalde. Fontes da Petrobras na Argentina informam que se um veto parcial do governo implicará o cancelamento do negócio que, desde o seu anúncio, em 22 de julho passado, provocou polêmica e desatou uma onda de pressões politicas e empresariais contra. Perez Companc sempre foi o símbolo da solidez empresarial argentina e um modelo a seguir. A sua transferência para as mãos de uma empresa brasileira não só feriu esse sentimento mas também o orgulho argentino de ir vendo seu país se desmoronando e junto com ele as grandes empresas, e o pior de tudo, que algumas destas empresas fossem salvas pelos brasileiros, os tradicionais concorrentes. De certa forma, as objeções de Duhalde têm algum sentido devido às participações de Perez Companc na Transener e TGS, transportadoras de energia e gás. Analistas como Pablo Lutereau, da Standard & Poor´s, avaliam que em principio, o Executivo não pode ter nenhuma ingerência no assunto. Porém, PeCom compartilha com a quebrada Enron, o controle de Ciesa, dona de 70% de TGS. "Essa é a grande diferença desta operação com a de venda da YPF à espanhola Repsol. Como a TGS transporta 65% do gás no país, e a Transener é responsável por 98% do transporte elétrico, o governo quer uma salvaguarda. O próprio secretário de Energia, Alberto Devoto, afirmou que a operação deverá ser analisada atendendo os interesses nacionais. O presidente de Petrobras Argentina, José Carlos Consenza, entrou em contato com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, José Gonçalves Botafogo, para pedir explicações à Cancilleria sobre as declarações do presidente.