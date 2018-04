Duhalde se reúne com o PJ para escolher novo ministro O presidente Eduardo Duhalde se reunirá neste final de manhã com os governadores do Partido Justicialista (peronista) para escolher o nome do novo ministro de Economia e detalhar o chamado ?plano argentino?, que adota o câmbio fixo. Além do de Alieto Guadagni, que foi descartado pelos governadores ontem mesmo, circulam os nomes dos economistas González Fraga, Humberto Petrei, Juan Schiaretti, Guillermo Calvo, Roberto Lavagna e Martín Redrado. Segundo o secretário geral da Presidência, Aníbal Fernández, o presidente comporá um gabinete federal, ou seja, com a participação de representantes das províncias, indicadas pelos governadores. Duhalde recebeu hoje o ministro do Interior, Rodolfo Gabrielli, para discutir a participação das províncias na formação do governo. Enquanto isso, no Congresso, os senadores do PJ analisam o rascunho do projeto de lei que atrasará a retirada de depósitos do corralito. O Senado deverá votar a matéria ainda hoje. Leia o especial