Duhalde se reunirá com Anne Krueger, do FMI O presidente argentino, Eduardo Duhalde, viajará para a Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial, em Davos. No sábado, às 9 horas, a subdiretora do Fundo Monetário Internacional, Anne Krueger, receberá Duhalde para uma reunião. O presidente espera receber a boa notícia da aprovação do acordo com o FMI entre a sexta-feira e o sábado. Por isso, os vários encontros que Duhalde manterá com os líderes dos países europeus serão para agradecer o apoio recebido nas negociações, já que a pressão do G-7 foi importante para a conclusão do novo pacto. Eduardo Duhalde também fará exposições a diretores de bancos e empresas internacionais sobre a perspectiva positiva que o país oferece, depois de normalizar as relações com a comunidade financeira internacional. O presidente participará ainda do painel sobre a Argentina. Na tarde de sábado, Duhalde vai se reunir com o titular do Conselho Federal Suíço, Pascal Cochepin. À noite, jantará com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; da Colômbia, Álvaro Uribe; do México, Vicente Fox; e do Peru, Alejandro Toledo; além do ex-chefe de governo espanhol, Felipe González; e o ministro do Interior do Chile, Miguel Insulza. Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre