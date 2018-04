Duhalde só divulga plano com novo ministro Apesar do presidente Eduardo Duhalde não ter anunciado nenhum dos pontos da nova política econômica, como a adoção do câmbio fixo; a liberação do "corralito"; a redução do IVA de 21 para 16%, dentre outros, o plano está sendo elaborado junto com os governadores e com os economistas do Partido Justicialista. Segundo uma alta fonte do PJ, o presidente não adiantará nenhuma medida econômica enquanto não tiver definido o sucessor do ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov. Um assunto que está sendo discutido com sua base de apoio. O presidente decidiu tratar, primeiro, dos dois problemas mais graves no momento. Com a aprovação no Congresso da lei que retardará a saída dos depósitos do "corralito", falta agora trabalhar para o fortalecimento de seu poder político para que o país não se aprofunde na crise institucional disparada desde o último 20 de dezembro, com a renúncia de Fernando de la Rúa. O documento assinado pelos governadores reforça o apoio de Duhalde para manter sua governabilidade e afastar os rumores de uma ruptura com o Fundo Monetário Internacional, como começou a ser especulado desde a renúncia de Remes Lenicov. A fonte disse que há problemas para decidir o nome do sucessor de Lenicov porque a decisão depende de negociação com os governadores. Os nomes que figuram na lista presidencial com quem Duhalde manteve contato são dos economistas Carlos Melconián; Gonzalez Fraga; Roberto Lavagna e, por último, Juan Schiaretti, quem levou uma série de medidas para análise do presidente. Schiaretti é um homem do governador Jose Manuel de la Sota, de Córdoba, a segunda maior província do país, e um dos principais defensores da convocação antecipada para as eleições, já que ele já se postulou ao cargo de candidato à Presidência. Segundo a fonte, Juan Schiaretti quer garantias de que terá todo o apoio político para controlar a economia, o que não ocorreu com Jorge Remes Lenicov. Ele pediu ainda poder para reformular o Ministério de Economia, trazendo de volta o ministério de Produção, como era nos tempos de Domingo Cavallo. A fonte diz que Lenicov continuaria no cargo até que o presidente consiga definir o seu sucessor, no máximo até a próxima sexta-feira.