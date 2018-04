Duhalde teme pelos bancos se "plano bônus" não for aprovado O presidente argentino Eduardo Duhalde informou, durante entrevista às emissoras de TV argentinas, que já enviou o "Plano Bônus" ao Senado, que deverá tratar a matéria ainda hoje em sessão que deverá iniciar no final da tarde. O plano prevê a troca dos depósitos congelados nos bancos por bônus governamentais de 5 a 10 anos. Esses bônus serão negociáveis e os portadores "poderão usá-los para comprar todos os tipos de bens" e serviços "portanto, eles irão manter seu valor", disse Duhalde. Perguntado da possibilidade de o Senado não aprovar o projeto, o presidente respondeu: "Seja o que Deus quiser, mas se não se aprova esta ou outra lei", os bancos poderão cair. Duhalde reconheceu que há menos dinheiro no sistema bancário do que a quantia reclamada pelos depositantes. "O problema é que as pessoas querem mais dinheiro do que tem nos bancos. Hoje, o dinheiro simplesmente não existe". Apesar do alerta, Duhalde, voltou a criticar os bancos. "Eles sempre vão colocar a culpa na Argentina, no default (calote) e na situação econômica, mas o concreto é que até o dia de hoje nenhum banco se apresentou para assumir as dívidas que tem?, afirmou. Ele tentou justificar o plano dizendo que o governo ?não tem a faculdade? para exigir que os bancos ?devolvam o dinheiro? aos poupadores porque estes ?respondem às suas casas-matrizes?. O presidente argentino disse ainda que está trabalhando para acabar com o feriado bancário no país, talvez começando com uma permissão especial para que funcionários públicos retirem os cheques de salário e os aposentados retirem a pensão. "Os bancos não ficarão fechado indefinidamente... É absurdo num sistema capitalista os bancos não funcionarem", disse Duhalde.