Duhalde temia explosão do sistema financeiro O presidente Eduardo Duhalde declarou hoje que temia que o sistema financeiro "explodisse" por causa da saída de depósitos causada pela avalanche de recursos na Justiça contra o "corralito" (denominação do semi-congelamento de depósitos bancários). Desde fevereiro foram drenados 3,25 bilhões de pesos dos bancos através dos recursos na Justiça. Duhalde atacou os juízes que haviam permitido estes recursos. Para impedir esta saída de depósitos, o governo decretou feriado bancário por tempo indeterminado, enquanto elabora um plano para transformar em bônus os prazos fixos que estavam saindo do sistema. O plano já está sendo conhecido como "Novo Plano Bonex", em alusão a um similar implementado em janeiro de 1990. Se não ocorrer nenhum limite na "bonexização" dos prazos fixos, o governo transformaria 45 bilhões de pesos desses depósitos em bônus, e o sistema financeiro argentino poderia ficar somente com 30 bilhões de pesos em seus cofres. Desta forma, o sistema financeiro passaria a ter somente 12% dos depósitos que tinha no início do ano passado, já que de lá para cá sofreu uma constante fuga. Estes bônus teriam duas modalidades, ambas obrigatórias. Uma será em pesos, com prazo de cinco anos, e outra em dólares, com prazo de 10 anos, amortizações parciais de capital de 12,5% anual, além de uma taxa de juros equivalente à taxa Libor a 60 dias. Além disso, o governo proporia uma modalidade voluntária para as pessoas com contas correntes semi-congeladas. Neste caso, o bônus seria em dólares, com prazo de três anos. O capital seria amortizado a cada seis meses, e a taxa de juros seria de 2%. Sinais tranqüilizadores No entanto, este plano terá de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas do lado do Senado vieram sinais tranqüilizadores para Duhalde. O líder do bloco de seu partido, o Justicialista (Peronista), José Luis Gioja, afirmou que na Câmara Alta existe consenso para a aprovação do Novo Bonex, ou Bonex II. O chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich, afirmou que o projeto será enviado ao Congresso na segunda-feira.