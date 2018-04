Duhalde tenta apoio político para se manter presidente O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, se encontra reunido com líderes dos partidos de sustentação política no Congresso para discutir os nomes do novo ministro de Economia. O presidente também espera a chegada dos governadores para a reunião na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência. Uma fonte do governo disse à Agência Estado que o presidente está buscando a forma de reforçar o poder político, esvaziado nas últimas semanas por falta de resultados concretos para reduzir a grave crise enfrentada pelo país. Duhalde quer que os governadores indiquem o novo ministro da Economia e que algum governador de peso político assuma a chefia de gabinete. ?A mensagem do presidente é clara: ou os parlamentares e os governadores o apóiam ou terão que escolher outro presidente, o que não convém a ninguém neste momento, porque aprofundaria ainda mais a crise política-institucional e econômica?, disse a fonte. Para substituir Lenicov estão cotados o economista Guillermo Calvo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento; o chefe de Gabinete, Jorge Capitanich; e o ministro de Produção, Ignácio de Mendiguren. O secretário de Energia, Alieto Guadagni, ex-secretário de Indústria de Carlos Menem, se reuniu com Lenicov, no Ministério de Economia, por mais de uma hora. Especula-se que, nesta reunião, Lenicov estaria passando a batuta para as mãos de Guadagni. A Argentina vive um dia de muitos boatos: renúncia de quatro ministros; governadores poderiam pedir o adiantamento das eleições; adoção de câmbio fixo; mensagem por cadeia de rádio e televisão do presidente Eduardo Duhalde logo mais à noite, dentre outros. A reviravolta no governo implicaria também a mudança do regime cambial e um distanciamento do FMI.