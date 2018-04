Duhalde tenta nova versão do Plano Bonex Desde esta terça-feira, o governo do presidente Eduardo Duhalde está negociando com os bancos nacionais e os estrangeiros instalados na Argentina uma saída para o ?corralito?, como é conhecido o semicongelamento de depósitos bancários. Depois de muitas idas e vindas, o governo decidiu propor a implementação de uma nova versão do Novo Plano Bonex, já que o velho Novo Plano Bonex (inspirado no Plano Bonex de 1991) foi rechaçado pelo Congresso Nacional e pela população duas semanas atrás. A solução para o ?corralito? é uma das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI). Na polêmica versão anterior, o ex?ministro da Economia Jorge Remes Lenicov pretendia trocar compulsoriamente todos os depósitos a prazo fixo nos bancos por bônus em dólares, com prazo de dez anos, e em pesos, com prazos de cinco anos. Neste ?remix? do anterior plano de bônus, o governo seria o único responsável pelos títulos. Além disso, os prazos seriam menores e teriam taxas de juros mais atraentes. Mas, na versão modificada pelo novo ministro, Roberto Lavagna, o governo pretende que os bancos se responsabilizem pelo menos por metade dos bônus, enquanto o Estado ficaria a cargo da outra metade. No caso dos bancos, o respaldo seria realizado por um fundo fiduciário composto pela carteira de créditos dos bancos. Uma das possibilidades analisadas é que o fundo fiduciário seja feito de forma conjunta, mas também se analisa fazer um acordo específico com cada banco. Esta nova versão do Novo Plano Bonex seria implementada por decreto, de forma a evitar demoras no Congresso Nacional. Na ocasião anterior, quando o Novo Bonex foi ao plenário, uma multidão de correntistas atingidos pelo corralito cercaram o Parlamento, protestando contra a aprovação do plano. Os parlamentares, assustados, devolveram o projeto, e comunicaram o governo que, se quisesse colocá-lo em vigor, que o fizesse por decreto. Remes Lenicov, diante do fracasso de seu plano, teve que renunciar. No entanto, existe um impasse entre o governo e os bancos, já que estes apresentam outra proposta de plano de bônus. A idéia dos banqueiros é emitir um bônus que seria oferecido voluntariamente, em troca não dos prazos fixos, mas sim das contas correntes e das cadernetas de poupança congeladas no ?corralito?. Os bancos estariam dispostos a colocar sua carteira de ativos como garantia destes bônus. Além disso, os bancos propõem que os clientes que aceitem os bônus, possam receber 10% de seus depósitos em espécie. Os bancos possuem grande interesse nesta modalidade de bônus, já que a maior parte da sangria de depósitos que padecem por causa da desconfiança dos argentinos no sistema financeiro ocorre através dos saques das contas correntes. O governo começou nesta terça-feira uma série de reuniões com representantes econômicos e financeiros de diversas províncias argentinas para definir acordos individuais de ajuste fiscal. A intenção é que cada província diminua seu déficit fiscal em 60%. Esta redução é uma exigência do FMI e condição sine qua non para que o organismo internacional conceda alguma espécie de ajuda financeira. Com o ajuste, o déficit das províncias terá que passar de 5,3 bilhões de pesos para 3,18 bilhões de pesos. A intenção do governo é que os acordos sejam definidos até o fim desta semana, de forma que na semana que vem os governadores os assinem na Casa Rosada, a sede do governo central. O ajuste das províncias foi um dos principais motivos de choque entre os governadores e o presidente Duhalde, que argumentava que, sem um acordo fiscal, a ajuda financeira do Fundo jamais chegaria à Argentina, o que colocaria o país em graves dificuldades. Em troca do ajuste, o governo se compromete a refinanciar as dívidas das províncias. A assinatura mais ambicionada pelo governo é a da província de Buenos Aires, já que, sozinha, ela seria responsável por 53,7% do ajuste pedido pelo FMI. A Argentina teve um superávit comercial de US$ 1,483 bilhão em março, no que constituiu o maior supéravit da última década. Segundo o ministério da Economia, este saldo comercial positivo para a Argentina foi o resultado de uma queda de 64% das importações, que foram de US$ 592 milhões. O pior desempenho registrado pelas importações foi em 1991 - US$ 522 milhões. As exportações caíram 3% em março, ficando em 2,075 bilhões. No entanto, são as maiores desde novembro do ano passado.