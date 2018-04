Duhalde terá nova reunião hoje com governadores O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, se reunirá com os governadores às 18 horas (19 horas de Brasília), na residência oficial de Olivos, para discutir o repasse de verbas da co-participação de impostos e analisar os cortes que o governo precisa fazer para fechar o orçamento e as contas fiscais. Os governadores já se reuniram hoje para discutir o assunto e, mais uma vez, rechaçaram qualquer corte adicional aos 13% acordados com o ex-ministro de Economia, Domingo Cavallo, em novembro do ano passado. Tudo indica que começará uma nova novela entre o governo federal e os governadores, que se negam a ajustar suas contas e receberem menos verbas da arrecadação de impostos, mesmo que esta esteja em queda livre há mais de 12 meses.