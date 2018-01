Duhalde veta mais protecionismo contra açúcar brasileiro O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, decidiu vetar totalmente a lei aprovada pelo Congresso Nacional, em novembro de 2003, que era impulsionada pelos produtores de açúcar para proteger o produto argentino que já cobra 18% de alíquota para sua importação mais uma sobretaxa. A lei em questão dificultaria a derrubada das barreiras tarifárias contra o açúcar já que muda o caráter da norma criada em 1992, pela qual o governo argentino pode aplicar, além da alíquota de importação para o produto, uma sobretaxa calculada pelo valor da tonelada do açúcar importado de acordo com a flutuação dos preços internacionais. A norma tinha o caráter temporário mais foi sendo perpetuada pela renovação anual da mesma em todo o governo de Carlos Menem, que terminou em 1999. Em 2000, os lobistas do setor conseguiram aprovar no Congresso uma lei que tornava as normas do decreto permanentes. Naquela época, o governo brasileiro entendeu que se a lei fosse sancionada pela Presidência, seria um denominador de maior complicação nas intricadas negociações que envolvem o único produto que ainda não entrou no Mercosul, por pedido e proteção da Argentina. Com o objetivo de evitar a barreira adicional às restrições ao açúcar, o então presidente Fernando Henrique Cardoso negociou com o ex-presidente Fernando de la Rúa, quem vetou a lei. Porém, o assunto não foi sepultado, e os empresários do setor que têm conseguido proteger o mercado açucareiro desde o início do Mercosul, excluindo o produto das mesas de negociação de livre comércio e de redução de alíquotas, conseguiram aprovar a lei novamente, no Congresso, em novembro do ano passado. A matéria dependia da decisão do presidente Eduardo Duhalde que foi em favor do Brasil e do Mercosul, conforme informou ontem à noite, uma fonte da Casa de Governo. Duhalde já havia sinalizado que não estava muito sensibilizado pelo lobby dos produtores de açúcar porque queixou-se, recentemente, do preço do produto, o qual avalia que tenha aumentado 200% no último ano. Porém, os produtores afirmam que "os valores nas prateleiras dos supermercados não subiram mais que 120% e que necessitam uma lei para enfrentar o protecionismo do Brasil nesta matéria".