Duhalde viaja para Brasília e quer ajuda junto ao FMI O presidente Eduardo Duhalde viajará hoje à tarde para Brasília, onde participará da reunião de cúpula do Mercosul. A aposta de Duhalde é conquistar apoio dos presidentes dos países participantes para que o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Köhler, abrande sua posição em relação às negociações com a Argentina e feche o acordo com seu país. Köhler excluiu a Argentina de sua visita à América Latina e Duhalde não quer perder a oportunidade gerada pela coincidência de datas das visitas de ambos a Brasília. Ainda não existe nenhum encontro programado entre os dois, mas o presidente argentino e sua diplomacia farão tudo para que isso ocorra. O encontro ou não de Köhler e Duhalde será o termômetro para saber em que pé se encontram as negociações entre o FMI e a Argentina, que já completaram 11 meses. Debaixo do braço, Duhalde levará alguns argumentos para convencer seu interloculor de que está fazendo sua parte do acordo: aprovou o cronograma eleitoral para o ano que vem; deu a largada para os aumentos das tarifas públicas; e apresentou um documento de consenso político entre os governadores.