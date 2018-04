Duke Ellington vira estampa de dólar O músico Duke Ellington, um dos grandes nomes da história do Jazz, será o primeiro negro retratado numa moeda de dólar, a de US$ 0,25. O diretor da Casa da Moeda dos Estados Unidos, Ed Moy, apresentou a nova moeda ontem, no Museu de História Americana, em Washington. O quarter, como é chamada a moeda nos EUA, representará os cidadãos do Distrito de Columbia, que fizeram votação para definir quem estaria nela. A moeda ainda terá a frase "justiça para todos", embora os cidadãos tivessem escolhido "impostos sem representação", em protesto por não terem representante no Congresso com direito a voto.