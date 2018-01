Duke Energy suspende investimentos no Brasil O vice-presidente da Duke Energy, Paulo Henrique Siqueira Born, disse que os investimentos da empresa, em torno de US$ 300 milhões, em três térmicas do Brasil, estão suspensos até que "seja clarificado" o novo modelo energético do País. "O governo está numa encruzilhada, entre manter e aperfeiçoar o atual modelo energético ou trocá-lo totalmente por um novo. Manter o mesmo é possível, mas há a necessidade de uma revitalização. Em contrapartida, adotar um novo modelo levará muito mais tempo", disse Born, durante o Seminário "O Modelo Energético em Análise", da Fundação Getúlio Vargas. O executivo disse, ainda, que se a opção do governo for por um novo modelo, é preciso que haja uma ampla discussão com o setor, para detalhar quais as reais necessidades e anseios. Segundo ele, esse novo modelo teria de ter como foco atrair investimentos, reduzir riscos e, com isso, melhorar as tarifas. "O governo precisa apenas discutir isso com mais objetividade do que com emoção. É preciso não cometer o erro do governo passado, de manter as discussões em nível conceitual, e partir para concretizá-las." O executivo acredita, ainda, que existe tempo razoável para que seja implantado esse novo modelo. "Temos oferta de energia e tempo para redefinir esses investimentos", disse ele.