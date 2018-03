Dulci justifica política econômica restritiva O secretário-geral da Presidência, ministro Luiz Dulci, reconheceu hoje em São Paulo o caráter restritivo da política econômica dos primeiros cinco meses do governo Luiz Inácio Lula da Silva, mas justificou sua adoção pela necessidade de restabelecer a estabilidade. "A política que o governo teve que adotar na área econômica nesses primeiros meses foi a de recuperação da estabilidade. No segundo semestre do ano passado, as linhas de crédito para exportação foram cortadas, o câmbio foi para um patamar absurdo, a inflação estava voltando a assustar, e os títulos da dívida estavam sendo negociados a 40% do valor de face. O Brasil esteve muito próximo de viver uma experiência de catástrofe, como a da Argentina. Por isso, o Lula tem a tarefa de recuperar a economia." Dulci não falou sobre queda da taxa de juros, mas disse que o governo não pode trocar a estabilidade de preços por uma bolha de crescimento que duraria poucos meses. O governo tem um plano de desenvolvimento e de crescimento. Queremos e precisamos é de um crescimento sustentável, para gerar emprego, distribuir renda e controlar as desigualdades regionais. Queremos crescer com estabilidade, segurando a inflação, que atinge especialmente os mais pobres". Segundo ele, é este contexto que difere o Plano Plurianual (PPA), que terá metas para os próximos quatro anos (2004 a 2007). "Esse PPA não é para cumprir tabela, como eram os planos do último governo; esse é para cumprir planejamento estratégico", disse durante o 3º Fórum sobre Democracia Participativa, promovido pela Prefeitura de São Paulo.