DuPont quer reduzir custos em US$ 900 milhões até 2005 Após o anúncio, há cerca de 15 dias, sobre a venda da Invista, controlada da DuPont, a gigante química norte-americana divulgou corte de custos mundial de US$ 900 milhões, até 2005. Segundo comunicado da companhia, a redução dos custos será realizada por meio de medidas agressivas que assegurem a competitividade global da empresa com foco em ciência, após a separação da Invista. A antiga divisão de fios, fibras e não-tecidos abrigava marcas famosas como a Lycra, entre outras. As mudanças previstas pela DuPont envolvem as áreas organizacionais e relativas à produtividade. Uma parte da economia nos custos fixos virá da redução da força de trabalho. O número de cortes será divulgado em abril do próximo ano, durante o anúncio sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2004. Nas próximas oito semanas a DuPont deverá rever as funções de staff, reforçando e centralizando serviços de suporte e operações de manufatura. "As medidas que estamos anunciando hoje são necessárias para assegurar a competitividade da DuPont a curto e longo prazo. São decisões difíceis porque envolvem pessoas e nós as trataremos com sensibilidade e respeito", afirmou o presidente mundial da DuPont, Charles O. Holliday Jr, na nota oficial. Os planos da DuPont apontam para economia de US$ 450 milhões em 2004 e a outra metade em 2005, para completar os US$ 900 milhões. A meta de redução de custos para 2004 compensará essencialmente os custos residuais decorrentes da separação da Invista, além de outros aumentos esperados nos custos fixos, permitindo, assim, beneficiar os lucros operacionais já em 2004, aproveitando aumento de volumes e preços.