DuPont Têxteis inaugura complexo de US$ 200 milhões A DuPont Têxteis investiu US$ 200 milhões para ter no Brasil seu maior centro têxtil tecnológico do mundo. Localizado em Paulínia (SP), o complexo será inaugurado nesta sexta-feira com a promessa de oferecer tecnologia avançada de produção para polimerização e fiação de Lycra, tecido inventado pela DuPont, em 1959. A nova unidade aumentará em 50% a produção de Lycra no Brasil, e será a 11ª fábrica do tecido no mundo. O vice-presidente da DuPont Têxteis e Interiores, Rubens Approbato Machado Junior, afirma que o novo empreendimento reflete a importância estratégica do Brasil no mercado têxtil das Américas. Do investimento total, US$ 15 milhões foram destinados à compra de equipamentos para controle de emissões da fábrica. Essa unidade foi implantada ao lado de outra fábrica de Lycra da DuPont, no local. Os 200 trabalhadores que serão empregados na nova unidade serão distribuídos em turmas multitarefas. Segundo a DuPont, a operação será menos hierárquica e possibilitará aos funcionários uma visão global do negócio e da tecnologia de ponta utilizada na unidade. Nova subsidiária global No início deste ano, a DuPont anunciou a criação da DuPont Textiles & Interiors, uma subsidiária de atuação global, que nascerá, no final de 2003, com a meta de ser a maior fabricante de fibras têxteis do mundo. O faturamento da nova empresa está previsto em torno de US$ 6,5 bilhões, com operações em 50 países e 22 mil funcionários. A companhia é formada por subgrupos de negócios, que incluem fibras têxteis para vestuário e decoração de interiores e produtos intermediários, além da própria Lycra, náilon e poliéster. A subsidiária também integra as joint ventures da DuPont ligadas aos segmentos têxtil e de decoração em todo o mundo. No portfólio da empresa constarão marcas já consolidadas no mercado, como Lycra, Stainmaster, CoolMax, Thermolite, Antron, Cordura, Dacron e Micromattique. Na América do Sul, as marcas Tactel e Suplex continuarão sob o guarda-chuva da Fibra DuPont, joint venture entre a DuPont e o Grupo Vicunha. Leia mais sobre o setor de Química e Petroquímica no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.