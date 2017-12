DuPont vai cortar 3.500 empregos A DuPont, gigante química norte-americana presente em 75 países, informou que pretende cortar 3.500 empregos, ou 6% de sua força de trabalho. Os cortes fazem parte de um plano de reestruturação anunciado em dezembro, que visa a gerar uma contenção de US$ 900 milhões de seus custos anuais. Durante o período de 1º de dezembro de 2003 a 31 de dezembro desse ano, a DuPont planeja reduzir 3 mil posições por meio de programas de estímulo a demissões e também em conseqüência de atrições - termo usado para classificar saídas por motivação pessoal, aposentadoria ou por morte. A DuPont também pretende romper com 450 pessoas contratadas para prestação de serviços. As demissões devem atingir, principalmente, unidades situadas na América do Norte e no Leste Europeu. A companhia deve lançar custos de cerca de US$ 0,17 a US$ 0,19 por ação associados ao estímulo para demissões em seu balanço de segundo trimestre. As ações da empresa integram a cesta do índice