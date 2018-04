Duração do feriado bancário é incerta na Argentina Fontes do Banco Central informaram à Agência Estado que o feriado bancário e cambial, decretado nesta sexta-feira pelo BC, vai durar o tempo necessário para que o governo termine de redigir o plano Bonex e que este seja votado pelo Congresso. "A decisão se deve ao alto grau de falta de liquidez do sistema bancário provocado pelas sentenças judiciais contra o ´corralito´", explicou a fonte, completando que esta "foi a solução encontrada para frear a saída de depósitos". Ao contrário dos feriados anteriores, este não terá nenhuma exceção, como o pagamento de salários ou aposentadorias. Analistas de mercado ouvidos pela Agência Estado afirmaram que não será uma lei de fácil aprovação no Congresso, já que trata-se do "pior dos golpes que o governo poderia dar à Constituição e à população", como afirmou o economista Aldo Abram, da consultoria Exante. O Bonex consiste na troca dos depósitos a prazo fixo por bônus em dólares a 10 anos de prazo ou em pesos a 5 anos, segundo informações de fontes do Ministério de Economia. Para Aldo Abram, a medida é uma "aberração jurídica e totalmente inconstitucional, mesmo que a Corte Suprema de Justiça a apóie, principalmente porque é contraditória à sentença que julgou o ´corralito´ inconstitucional", remarca Abram. Ele acredita que a medida resolverá somente 50% do problema da falta de liquidez porque existem os saques permitidos para as caixas de poupança e as contas correntes que formam parte dos outros 50%. Para o economista, o "governo está provocando uma nova crise social e institucional que será muito difícil de ser controlada". Já outros economistas argentinos, como Miguel Angel Broda, estão de pleno acordo com a saída encontrada pelo governo. Ele a considera "dolorosa, mas superior a qualquer outra alternativa", já que se a fuga de depósitos continuar, haverá um colapso no sistema financeiro, "o que será muito pior", opina. Fontes do Ministério de Economia explicaram que a emissão destes novos bônus "não significará a emissão de uma nova dívida pública porque estará garantida com ativos das próprias entidades financeiras". O presidente Eduardo Duhalde não é muito adepto à medida, mas foi convencido pela equipe econômica que, por sua vez, também trata de convencer os deputados. A oposição não apóia o plano Bonex por considerá-lo um novo golpe contra a classe média. Já a bancada oficial e de apoio ao governo quer em troca a anulação do indexador CER (Coeficiente de Estabilização de Referência), criado para atualizar as dívidas. Uma fonte do Partido Justicialista informou que o governo já está tratando de incluir no projeto de lei outro indexador menos sensível às flutuações de preços. Enquanto isso, a classe média organizada nas chamadas assembléias barriais já se está mobilizando para um panelaço amanhã, sábado, contra o plano Bonex, o mesmo vivido em 1990 que deixou profundas marcas nos bolsos do povo argentino. Por outro lado, a CGT- Central Geral de Trabalhadores - dissidente, liderada por Hugo Moyano, já anunciou a primeira manifestação contra o governo de Eduardo Duhalde. Será no dia 30 de abril, em frente ao Banco Central e à Praça de Maio.