Durante período de recuperação, Lessa despachará de casa Por conta de uma contusão no joelho direito, fruto de um tombo dentro de casa, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, foi operado ontem, passa bem e vai ficar, durante o período de recuperação, despachando de casa. O executivo sofreu ruptura de um tendão no joelho, anteontem, em sua casa no Cosme Velho. Segundo a Assessoria de Imprensa do banco, Lessa receberá funcionários do banco para reuniões de trabalho e também será montado um sistema de vídeo conferência. Na quinta-feira, Lessa deu entrada na emergência no Hospital Copa D´Or, onde foi operado. Segundo boletim do hospital, o executivo sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito e foi submetido a uma cirurgia de reparação.