Dutra e Lavagna chegam a acordo sobre gasoduto na Argentina O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, anunciou hoje, após se reunir com o ministro argentino da Fazenda, Roberto Lavagna, que chegou-se a um acordo sobre o modelo de investimento e financiamento para a duplicação do gasoduto San Martín, no sul da Argentina. Segundo Dutra, está confirmada a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no financiamento do projeto, que custará US$ 285 milhões. Ele disse que os detalhes do acordo serão definidos dentro de 10 dias. O gasoduto San Martin é controlado pela Transportadora de Gas del Sur SA (TGS), na qual a Petrobras tem participação majoritária adquirida quando comprou a argentina Perez Companc, atualmente chamada de Petrobras Energia. Dutra, que participou da reunião com Lavagna em companhia do presidente do BNDES, Carlos Lessa, deverá retornar ao Brasil no início da tarde.