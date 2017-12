Dutra nega ?autorização? de Lula para aumento dos combustíveis O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, negou hoje que tenha conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre aumento dos combustíveis. "Nunca falei com o presidente sobre esse assunto", disse. Sobre informações veiculadas hoje na imprensa de que o presidente teria "autorizado" um aumento dos combustíveis, Dutra afirmou que "não sabia de onde as informações poderiam ter sido tiradas".