Dutra nega que Petrobras assumirá controle da AES Eletropaulo O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, negou hoje que a Petrobras deverá assumir, junto com a Eletrobrás, o controle da AES Eletropaulo. "Não está sendo cogitada a nossa participação na solução dos problemas da AES Eletropaulo", disse Dutra. Sobre a participação do Petros, o fundo de pensão da estatal, na busca de uma solução para o problema da distribuidora de energia, ele disse que "esse assunto não foi discutido com a patrocinadora". Mas garantiu que a Petros não vai entrar para salvar esse ?bode?.