Dúvida faz Fed evitar compras adicionais de ativos, mostra ata

O Fed julgou que a severa recessão que abate o país está chegando ao fim e o crescimento será retomado no segundo semestre, embora a economia permaneça vulnerável. Mas decidiu não elevar o já anunciado programa de compra de ativos de 1,75 trilhão de dólares por receio de que isso acarretaria mais danos que benefícios.

"Embora uma expansão de tais compras deva prover sustentação adicional à economia, os efeitos de mais compras de ativos, especialmente do Tesouro, sobre a economia e as expectativas de inflação são incertos", indicou a ata do encontro realizado nos dias 23 e 24 de junho.

(Reportagem de Alister Bull e Mark Felsenthal)