Dúvida sobre autoria dos atentados afeta mercados Os mercados internacionais podem ter mais uma jornada de nervosismo e cautela causada pelos ataques em Madri, que causaram a morte de pelo menos 198 pessoas e ferimentos em mais de mil. As dúvidas em relação à autoria dos atentados na capital espanhola continuarão estimulando um movimento de busca por ativos mais seguros entre os investidores. Segundo analistas, caso seja reforçada ou confirmada a suspeita de que o grupo Al-Qaeda foi o responsável pelas explosões de ontem, as perdas nas bolsas internacionais poderá se acentuar. O ressurgimento do Al-Qaeda seria um prova de que o grupo continua organizado e capaz de realizar ataques em grande escala contra os Estados Unidos e outros países ocidentais, com impacto muito negativo na economia global. A memória do impacto dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, e seus danos sobre a economia global, continuam muito presentes na mente dos investidores.