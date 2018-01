Dúvida sobre BC forçou alta do dólar pelo terceiro dia seguido O mercado cambial pressionou pela venda de dólar à vista ontem e o Banco Central atendeu à demanda no finzinho dos negócios, impedindo que o dólar voltasse a fechar na cotação máxima, a exemplo dos dois últimos dias. O dólar comercial encerrou, pela terceira sessão seguida ontem, em alta, de 1,21%, cotado a R$ 3,77. O giro financeiro no D+2 à vista aumentou 73,52%, para cerca de US$ 1,173 bilhão, ante US$ 676 milhões na quarta-feira. Segundo fontes do mercado, o BC teria vendido lotes de US$ 10 milhões a US$ 20 milhões para vários bancos dealers, que poderiam totalizar cerca de US$ 200 milhões. Pela manhã, também foram vendidos US$ 150 milhões em linha externa, que não aliviaram a pressão sobre o pronto. As cotações cederam da máxima de R$ 3,795, alta de 1,88%, somente após a atuação do Banco Central no mercado à vista por volta das 16h. Segundo as fontes, o mercado é tomador de dólar à vista porque há vencimentos de compromissos externos privados (cerca de US$ 3,2 bilhões este mês) e previsão de remessas de lucros e dividendos. Também sustentam a demanda a expectativa dos próximos vencimentos de papéis cambiais do governo. Na próxima quinta-feira, dia 12, vencem cerca de US$ 1,8 bilhão em NBC-E e, no dia 18, US$ 1,8 bilhão em swap cambial. A expectativa é de que o mau humor poderá piorar hoje. Isso porque foi adiada a reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Executiva Nacional do partido, que ocorreria nesta sexta-feira e durante a qual Lula poderia comunicar aos dirigentes os nomes que vão compor o seu ministério. Na Bovespa, o Ibovespa fechou em queda de 2,13% e o giro financeiro somou R$ 456 milhões. O índice futuro para dezembro recuou 2,63%, para 10.370 pontos.