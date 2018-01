Dúvida sobre rolagem e frustação com noticiário elevam dólar Pelo segundo dia consecutivo, o dólar abriu em alta, hoje, depois de uma sequência de quedas no governo Lula. A moeda americana abriu em alta de 0,75%, cotada a R$ 3,345. Pouco depois, às 10h9, estava em alta de 0,60%, cotada a R$ 3,34. ( Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. O mercado de câmbio amanheceu com uma frustração provocada pelo noticiário do dia e uma incógnita em relação à atuação da nova direção do BC. E essas duas variáveis alimentaram uma abertura em alta, dando seqüência ao movimento visto ontem nos negócios com dólar. Nesta quarta-feira, a expectativa era de que o PT e PMDB chegassem a um acordo favorável ao governo envolvendo a questão das presidâncias da Câmara e do Sendao. As informações que se tem hoje sobre o tema mostram que, mais uma vez, as negociações para se chegar a um bom termo entre as duas legendas são muito difíceis. A dúvida que há em relação ao BC e começa a ser motivo de comentários no mercado diz respeito à administração da dívida cambial. Embora as condições de mercado sinalizem que o primeiro vencimento de dívida cambial dentro da nova administração de Henrique Meirelles não será difícil de ser rolado, os especialistas não sabem qual será a opção da autoridade monetária. Meirelles falou várias vezes de sua disposição em reduzir a dívida cambial. Até aí, nenhuma novidade. Essa também era uma meta da antiga presidência. Porém, há dúvidas se o "timing" e as estratégias de Meirelles seguirão o ritmo anterior. Até porque, isso está intimamente ligado à avaliação que a nova equipe econômica tem sobre o valor adequado para o dólar. Para boa parte do mercado, o nível entre R$ 3,20 e R$ 3,30 está sendo considerado ponto de equilíbrio, inclusive, porque já permite recuos importantes na inflação (ontem o IGP-M, de 1,34%, deu mostras disso). Mas vale lembrar que esses dois problemas têm um forte concorrente que deve impedir a mudança de humor por muito tempo: as entradas de recursos. A cada dia, uma nova emissão é confirmada e a perspectiva para os próximos dias continua sendo de fluxo positivo.