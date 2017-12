Dúvidas para comprar ações com o FGTS Veja abaixo as principais dúvidas de quem pretende comprar ações da Petrobras: Como o optante poderá comprar ações da Petrobras com o FGTS? Somente por meio da compra de cotas de fundos mútuos de privatização (FMP) FGTS, que estão sendo oferecidos por bancos, ou de clubes de investimento FGTS, como o da Força Sindical. Como proceder para aplicar? O optante pode escolher livremente o fundo ou clube em que deseja aplicar. Basta apresentar no banco ou clube documentos pessoais (RG, CPF) e número da conta vinculada e preencher a Solicitação de Aplicação. A transferência do saldo da conta vinculada para esse fundo será automática. Há algum benefício para quem decidir usar o dinheiro do FGTS na compra de cotas de fundos de Petrobras? Sim, o governo vai conceder um desconto único de 20% no preço de venda dos papéis. Esses fundos terão todos o mesmo rendimento? Não. A taxa de administração fará a diferença. Quanto maior a taxa, menor o rendimento. Além disso, o rendimento poderá variar de acordo com o porcentual da carteira empregado na aquisição de ações. Esse porcentual deve ser de no mínimo 90%. O restante, até 10%, pode estar em títulos de renda fixa públicos federais. Se eu fizer a opção agora o dinheiro do FGTS deixará de render até a data do leilão? Não, continuará rendendo como se estivesse no FGTS Existe um valor mínimo e máximo para aplicar? O mínimo fica a critério do banco, mas a instituição não pode exigir como valor mínimo quantia superior a R$ 300,00. O limite é 50% da conta do FGTS, independentemente do valor. Qual o prazo dessa aplicação? 12 meses, no mínimo Após esse prazo, será permitido sacar o dinheiro? Não. O dinheiro poderá permanecer aplicado ou retornar para a conta do FGTS. O saque somente poderá ocorrer antes desse prazo em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, morte do optante, invalidez permanente, aquisição da casa própria (exceto para abatimento mensal da prestação), tratamento de Aids do optante ou de câncer do optante ou de seus dependentes. Há alguma penalidade para saque antes de 12 meses, mesmo nessas condições previstas em lei? Sim. Se o saque ocorrer antes de seis meses haverá perda do desconto de 20% dado na aquisição. Se o aplicador sacar depois de seis meses, mas em menos de um ano, o desconto na aquisição cai para 10%. O acerto é feito por meio de débito no resgate Como poderei acompanhar o rendimento dessas aplicações? Por meio do valor das cotas diárias divulgadas pelo fundo. A cada dois meses o fundo terá de enviar um extrato ao cotista Qual porcentual ideal do FGTS para aplicação? Em geral, os analistas não recomendam aplicar mais que 20% do valor disponível em renda variável Se a instituição quebrar perderei meu dinheiro? Em princípio, não, integralmente, mas poderá ocorrer perda de parte, caso a instituição tenha colocado na carteira, indevidamente, títulos de sua própria emissão. A aplicação não é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito