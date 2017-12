DVD: dicas para comprar um aparelho de qualidade Os especialistas alertam que na compra de um aparelho de DVD o consumidor deve procurar uma loja especializada para procurar reunir todas as informações técnicas necessárias sobre os aparelhos disponíveis no mercado. "O consumidor deve estar atento aos detalhes técnicos como se o DVD é compatível com os equipamentos que possui em casa como TVs, receiver e caixas de som", explica Marcel Rabinovich. Segundo o gerente de marketing da Gradiente, Eduardo Toni, outro detalhe importante que o consumidor deve observar é se o equipamento possui o decodificador AC-3. Este decodificador é um equipamento que possibilita uma melhor qualidade de áudio do equipamento. Para evitar prejuízo com a pirataria de filmes, a industrial mundial de DVDs dividiu a fabricação das mídias digitais em seis regiões. O Brasil está na região 4 juntos com países da América Latina, Austrália, Nova Zelândia, ilhas do pacífico e ilhas Caribenhas. Os DVDs de uma região só podem ser reproduzidos em aparelhos da mesma região. "Hoje em dia, existem aparelhos que lêem discos de todas as regiões do mundo. Porém, é aconselhável ao consumidor comprar DVDs apenas da região 4, pois todos possuem legendas em português", recomenda o gerente de produtos da Toshiba. Preços Os preços dos aparelhos de DVDs disponíveis no mercado variam entre R$ 499,00 e R$ 5.500,00. A Sony possui dois modelos, que custam R$ 629,00 e R$ 849,00. Os DVDs da LG custam entre R$ 499,00 e R$ 899,00. Já a Toshiba tem quatro modelos de DVDs no Brasil, que custam entre R$ 599,00 e R$ 5.500,00. E a Gradiente tem três modelos que custam de R$ 499,00 a R$ 899,00. O gerente de produto da Sony avisa que preço mais baixo pode significar também dor de cabeça no futuro. "Existem alguns aparelhos no mercado que estão com preços baixos, mas em compensação apresentam problemas como erro de leitura da mídia e falha no sistema de reprodução de imagem e som", alerta Marcel Rabinovich.