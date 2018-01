DVD faz consumidor comprar televisor maior A crescente presença de aparelhos de DVD no mercado está impulsionando as vendas de televisores mais sofisticados, com telas acima de 21 polegadas. Segundo projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), esses produtos maiores deverão responder por 20,74% das vendas totais de TVs no País em 2004, ante participação de 15,13% apurada no ano passado. "O DVD tem provocado interesse maior por renovação de TVs. O consumidor com poder de compra melhor, que não depende de crediário e dos juros, está optando por modelos fora dos televisores convencionais", afirmou o presidente da Eletros, Paulo Saab. Levantamento da associação mostra que, no primeiro trimestre, as vendas de aparelhos de DVD registraram crescimento de 177%, na comparação com igual período do ano passado. As vendas de TVs de todos os tipos, no mesmo período, subiram 64%. O gerente de Produto e Negócio para TV da Philips, Caio Catto, disse que só as vendas de televisores de 29 polegadas, no mercado brasileiro, cresceram 10% de janeiro a março. "O DVD, junto com a TV de tela grande, é o kit do momento", afirmou o executivo. A Philips acredita ainda no potencial do segmento de TVs de tela fina (parecidas com quadros), feitas de plasma ou cristal líquido (LCD), que podem custar até R$ 22 mil. No ano passado, a empresa vendeu 3,5 mil aparelhos importados com essas tecnologias e espera dobrar esse número em 2004.