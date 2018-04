DVD que grava é lançado por R$ 6 mil A Philips entrega esta semana aos lojistas o último lote de aparelhos de videocassete com sua marca - cerca de 5 mil unidades - e se prepara para distribuir, a partir da próxima semana, uma nova leva de DVDs. A novidade: o aparelho Philips DVD + RW grava filmes e programas de televisão. A confiança da Philips é tanta que a produção de videocassetes na fábrica da empresa em Manaus chega ao fim, depois de mais de 15 anos, e sua linha passa a produzir o DVD convencional. O vice-presidente da Philips no Brasil, Paulo Eduardo Ferraz, revela que a intenção da empresa, apesar do aquecimento das vendas de videocassetes de olho na Copa Coréia-Japão, "é de se manter na liderança tecnologicamente, abrindo mercado para o novo segmento." O preço da novidade, porém, é salgado: R$ 6 mil. Mas Ferraz garante que se ocorrer a expansão esperada, o produto, que chega ao País importado da Ásia, poderá ser produzido aqui, como ocorreu com o DVD. Ele lembra que, há dois anos, o modelo simples de um DVD da marca Philips custava ao consumidor R$ 980,00, e hoje não chega a R$ 500,00. "Se houver mercado, poderemos produzir o aparelho no Brasil a partir do próximo ano." O otimismo do mercado de DVD, diz Ferraz, está nos números. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), as vendas desses aparelhos passaram de 23.308 unidades em 1999 para 194.217 em 2000, 588.563 no ano passado e 103.468 nos dois primeiros meses deste ano. A continuar nesse ritmo, o mercado permanecerá aquecido nos próximos anos, repetindo o fenômeno do fim dos anos 80 e começo dos 90, quando os famosos discos de vinil e as vitrolas foram substituídos por aparelhos novos e CDs. A Gradiente, que tem conseguido bons resultados no mercado de DVDs, não pensa em entrar no segmento dos aparelhos que gravam. Pelo menos por enquanto, segundo sua Assessoria de Imprensa. A partir de julho, no entanto, a Philips ganhará como competidor os aparelhos da marca Toshiba. O preço será ainda mais salgado: em torno de R$ 7 mil, segundo o gerente do segmento de Vídeo e DVD da Semp-Toshiba, Hiroshi Kishima. A diferença é que, ao contrário da Philips, a Semp-Toshiba continuará também apostando na venda de videocassetes. "É um produto que ainda tem grande potencial de vendas", argumenta Kishima. Para o executivo, o mercado daqueles que pretendem gravar programas em DVDs tende a ser restrito. A Philips, contudo, promete muito barulho no novo lançamento e em especial na campanha com a qual vai fixar a sua imagem de líder do mercado de aparelhos de televisão no País e pioneira nas inovações tecnológicas. Nem precisava tanto. Afinal, este é o primeiro trabalho da agência de publicidade DM9DDB que levará a assinatura de Nizan Guanaes, depois de dois anos de ausência, período em que esteve à frente do iG. "O que estamos fazendo ao lançar o DVD + RW é completar a nossa linha de aparelhos de valor agregado mais alto e tecnologicamente avançados. Continuaremos produzindo televisões de modelo simples, de 14 polegadas, mas a intenção é fixar nossa imagem no segmento do pioneirismo, da liderança, oferecendo qualidade e preço, como no caso dos aparelhos de tela panorâmica de 21 polegadas", diz Ferraz. Quem comprar um DVD + RW Philips tem de se lembrar, ainda, que cada disco para gravação custa US$ 3 se for para gravar uma única vez (R) e US$ 6 para mais vezes (RW). A vantagem: o disco é compatível com qualquer equipamento de DVD, e quem grava não precisa finalizar a gravação, é tudo simples e rápido, garante o vice-presidente da Philips. A tecnologia da empresa é a mesma da Sony e tem o aval da Hewlett-Packard e da Microsoft. Isso é importante, diz Ferraz, porque o aparelho está em fase de lançamento mundial.