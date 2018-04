''É ataque político'', diz Mercadante O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) afirmou ontem ao Estado que considera "descabida" a forma como a oposição está tratando o contrato de financiamento entre a Petrobrás e os bancos federais - Caixa Econômica e Banco do Brasil. "É um ataque político que não tem consistência econômica e subestima a grave crise financeira. A oposição não apresenta nenhuma alternativa para o Brasil", cobrou o petista, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que aprovou nesta semana a realização de audiência pública para discutir a situação da Petrobrás e os dois empréstimos. Mercadante argumenta que a audiência já não tem urgência diante das explicações do governo e da própria Petrobrás. "A Petrobrás não está com dificuldade de caixa e o empréstimo não foi subsidiado. Os juros são acima da taxa Selic", afirmou. Mesmo assim, na 2.ª-feira, quando retornar de Montevidéu - onde participa de reunião do Parlamento do Mercosul - vai tentar fechar uma data com os 4 convidados. Entre eles, o presidente da Petrobrás, Sergio Gabrielli. Em conversa ontem com o senador, Gabrielli reafirmou sua disposição de atender pedido da oposição e comparecer à CAE. Mercadante é um dos poucos na bancada do PT no Senado que vem alertando sobre a gravidade da crise financeira e cobrando um debate sobre a conjuntura no Congresso.