É cedo para explicar aumento na arrecadação da Cofins, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje, na Comissão Mista de Orçamento, que ainda é cedo para se saber qual a razão do aumento na arrecadação da Cofins, divulgada ontem pela Receita Federal. Segundo ele, o aumento pode ser tanto pela eficiência arrecadatória, já que a contribuição deixou de ser cumulativa, ou pelo aumento da carga tributária. "Estamos fazendo ajustes de modo a eliminar possíveis exageros", disse. Segundo o ministro, o aumento de arrecadação de R$ 2,6 bilhões acima do previsto, este ano, dá ao governo uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão. Deste total, R$ 800 milhões seriam para os investimentos e R$ 300 milhões serão destinados às emendas dos parlamentares. Uma outra parcela, segundo o ministro, será destinada ao aumento do salário mínimo.