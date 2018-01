E-commerce ganha reforço empresarial Foi lançada, ontem, dia 26, a Internet Business Boucinhas&Campos (www.iboucinhas.com.br), empresa que atuará como incubadora de projetos direcionados para negócios na web. Presente no mercado há 50 anos no setor de consultoria e auditoria, a Boucinhas&Campos vai oferecer aos projetos aprovados suporte técnico, administrativo e financeiro. Para entrar em contato, basta acessar o site e enviar a idéia ou o pré- projeto. Além da idéia, o perfil de seu autor é um fator chave na análise do projeto, segundo o presidente da empresa, Norman Puggina. Muitos conceitos de negócio brilhantes podem naufragar pela falta de capacidade empresarial de seus empreendedores. Antes do lançamento, a empresa já havia recebido mais de 50 projetos. Um deles, o Excesschannel, está em funcionamento. O site é especializado no comércio de excedentes de empresas, como venda de papel, metais, insumos químicos, entre outros produtos. O endereço do site é www.excesschannel.com.br. Outra proposta do Boucinhas&Campos é promover, em breve, cursos para empresários que queiram desenvolver projetos para a Internet.