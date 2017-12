Tesouro: É difícil dizer se custo da dívida já precifica perda de grau de investimento

BRASÍLIA - O coordenador de Operações da Dívida Pública, Leandro Secunho, disse que é difícil afirmar se o custo da dívida pública já reflete as perspectivas de rebaixamento na nota de risco do Brasil por agências de rating. "É difícil dizer se já está precificado qualquer cenário de perda de grau de investimento ou viés negativo", afirmou.

Ele ressaltou que esse o governo trabalha para que o rebaixamento da nota não aconteça. "Nosso papel é dar a maior transparência possível para que análise seja da forma precisa e com o máximo de informação", completou.

Segundo dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira, 27, o custo médio acumulado em 12 meses da Dívida Pública Federal passou de 14,03% ao ano em maio para 14,31% ao ano em junho. Já o prazo médio da dívida caiu de 4,69 anos em maio para 4,58 anos em junho. A dívida subiu 3,5% em junho, somando R$ 2,583 trilhões.

Secunho disse que o Tesouro Nacional aguarda o melhor momento para uma emissão externa de títulos soberanos brasileiros. "Vamos acessar o mercado quando entendermos que as condições são favoráveis. Podemos acessar o mercado tanto em julho quanto na volta das férias nos Estados Unidos, em setembro", completou. Ele repetiu que as emissões externas são qualitativas e que não há necessidade de financiamento porque os vencimentos desse ano já estão cobertos.

Apesar de o Tesouro ter no planejamento pelo menos uma emissão externa neste ano, Secunho disse que, mesmo se isso não for feito, o volume da dívida externa permanecerá dentro das bandas do Plano Anual de Financiamento (PAF). "Temos flexibilidade para ir ou não a mercado e cumprir a banda", acrescentou.