É mais vantajoso declarar junto ou separado? Ao declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), os contribuintes casados costumam ter sempre a mesma dúvida: preencher o formulário em conjunto ou individualmente. Há diversos fatores que contam nessa decisão: se os dois têm rendimentos, se possuem bens, volume de gastos com dependentes, entre outros. Por isso, uma das formas mais eficazes e seguras de se chegar a uma conclusão, de acordo com a Receita Federal, é realizar diversas simulações no site do órgão (veja endereço no link abaixo), o que serve para saber em qual declaração pagará imposto menor, ou receberá um valor maior de restituição. Esse é o mesmo conselho do advogado tributarista, Sidney Stahl, do escritório Stahl Advogados. ?As informações variam caso a caso. E um único dado diferente pode mudar o resultado de quanto pagar ou de quanto receber. Por isso, a melhor saída é fazer a simulação.? Há situações que não deixam dúvidas, segundo o advogado: ?se um não tiver renda, a declaração deve ser em conjunto, por exemplo.? No entanto, mesmo o casal que tenha rendimento mensal de R$ 900 cada um e, portanto, estariam isentos e livres da entrega, deveriam fazer a simulação em conjunto na sua opinião. ?Pode ser que, dessa forma, eles tenham restituição a receber.? Vale lembrar que, ao optar pela declaração em separado, os contribuintes casados não podem informar os mesmos bens e dependentes duas vezes, em cada um dos formulários. ?Não se pode repetir as informações sobre bens e dependentes em declarações diferentes.?