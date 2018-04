É necessário mudar as tarifas de energia A crise econômica trouxe para a discussão os critérios utilizados nos reajustes tarifários da energia elétrica e do gás natural. A reclamação é que, enquanto na maior parte do mundo os preços da energia estão caindo, em razão da queda no preço do barril de petróleo, no Brasil os reajustes da energia elétrica e do gás não estão refletindo a realidade do mercado energético. Diversos setores industriais questionam que, num país com estabilidade econômica e com inflação de um dígito, não dá para entender reajustes tarifários de dois dígitos. Como desdobramento dessa discussão, a Câmara Federal pretende criar uma CPI sobre as tarifas elétricas. Trafega também na Câmara projeto de lei propondo que as concessionárias de serviços públicos submetam suas contas ao Tribunal de Contas da União (TCU), e tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro as indústrias representadas em torno de suas federações questionam nas agências reguladoras estaduais os reajustes do gás natural. E por que os reajustes da energia elétrica e do gás natural estão desconectados do que ocorre no mercado internacional? No caso da energia elétrica, os motivos poderiam ser classificados como conjunturais e estruturais. Os conjunturais são o aumento da energia de Itaipu, que atinge em particular as concessionárias do Sudeste, e o repasse do custo do despacho de usinas térmicas, ocorrido em 2008, que acabou gerando uma conta de R$ 2,3 bilhões, que os consumidores estão pagando este ano. Os estruturais são a carga tributária e a enorme quantidade de encargos setoriais pendurados nas tarifas de energia elétrica. Nos últimos anos o governo não só não pôs fim a nenhum encargo setorial, como tem criado novos. Diante desse quadro surgem propostas atrasadas e demagógicas, como por exemplo a utilização das sobras da Conta Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para equalizar as tarifas, ou a criação de fundos constituídos por encargos pagos por consumidores de concessões em que a tarifa é mais baixa para subsidiar os consumidores que pagam tarifas mais altas. Um sistema de tarifas equalizadas não sinaliza a escassez ou o custo real de fornecimento de energia em cada área de concessão e termina por distorcer os sinais econômicos, tanto para os consumidores, que passam a desperdiçar a energia que se torna barata, como para os investidores, que deixam de buscar soluções que incorporem as vantagens competitivas de cada região. O correto seria discutir a carga tributária e, principalmente, eliminar uma boa parte dos atuais encargos setoriais. No caso do gás natural, como a regulação é exercida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pelas agências estaduais, os problemas são um pouco diferentes. Existem três preços de gás natural no Brasil: o nacional, o boliviano e o das usinas térmicas do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT). Até 31 de dezembro de 2001, os preços de comercialização do gás natural de produção nacional às distribuidoras foram controlados pelos Ministérios de Minas e Energia (MME) e da Fazenda (MF). Com o término do período de transição estabelecido pelo art. 69 da Lei nº 9.478/97, posteriormente alterado pela Lei nº 9.990/00, a partir de 1º de janeiro de 2002 se encerrou o controle de preços do gás nacional, dando total liberdade à Petrobrás. Ou seja, criou-se o monopólio desregulado. O preço de venda do gás importado da Bolívia às distribuidoras locais foi liberado desde 17 de fevereiro de 2000, por meio da Portaria MME/MF nº 03/00. Desde então, os reajustes de preço passaram a ser trimestrais, de acordo com as regras estabelecidas nos contratos de transporte de gás pelo Gasbol e de fornecimento da commodity boliviana. O preço do gás natural destinado às usinas térmicas do PPT é regulamentado pela Portaria Interministerial MME/MF nº 234/02, que estabelece o preço máximo cobrado e a metodologia de reajuste de preço. A partir do final de 2007, a Petrobrás assinou novos contratos com as distribuidoras para o gás natural de origem nacional. Agora o preço do gás é dividido em duas parcelas: uma fixa, que representaria o transporte, e outra variável, relativa à commodity. Assim, como no caso do gás boliviano, o nacional também passa a ser reajustado trimestralmente, de acordo com uma cesta de óleos. Com isso as tarifas cobradas pelas concessionárias de distribuição do consumidor final estão sempre defasadas da realidade do mercado do petróleo. Ou seja, o preço de hoje da commodity pago pelo consumidor final retrata o mercado de três a seis meses atrás. Outro problema que causa distorções nas tarifas é o monopólio da Petrobrás, que não dá nenhuma transparência à tarifa de transporte. Atualmente a parcela relativa ao transporte é de US$ 2,3/milhão de BTU e fixa. Sendo assim, dependendo do preço da commodity, a parcela do transporte representa uma grande parte da tarifa final. Na cadeia que compõe a tarifa final do gás, somente a margem de distribuição é regulada. Ou seja, enquanto as distribuidoras estaduais têm sua margem regulada e corrigida apenas a cada cinco anos, a Petrobrás - que possui o monopólio de importação, produção, transporte e comercialização - fixa as regras e as metodologias na definição das tarifas de transporte e para os reajustes da commodity com total liberdade. Qualquer discussão para aperfeiçoar a política tarifária da energia elétrica e do gás natural é sempre bem-vinda e passa por respeitar os contratos de concessão em vigor e a independência e autoridade das agências reguladoras federais e estaduais. Portanto, não é por meio de CPIs ou autorizando o TCU a fiscalizar as contas das concessionárias o melhor caminho para obtenção de tarifas mais competitivas no Brasil. Ao contrário, só vamos conseguir afastar os investidores, promover ineficiências e riscos de apagões. É possível mudar a atual metodologia de formação das tarifas de energia elétrica e de gás natural se for o caso, mas sempre na direção de soluções de mercado. Somente soluções de mercado podem beneficiar os concessionários e, principalmente, os consumidores. *Adriano Pires é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)