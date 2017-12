É o ?ápice do conservadorismo?, diz Ibef sobre juros O presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim, Antonio Ermírio de Moraes, criticou a decisão do Banco Central de manter a Selic inalterada. "Hoje a área produtiva é discriminada, em favor da área financeira. Falo isto numa análise dos últimos 20 anos da economia brasileira?. O setor produtivo, afirmou o empresário, "fica amarrado com os juros altos e com a manutenção da decisão dos juros básicos inalterados pelo Copom. Realmente a situação é díficil para quem investe na produção?. Para Ermírio, "o Brasil, para se desenvolver e gerar o volume de empregos que necessita, precisa ter um custo menor para o dinheiro. Esta é a realidade. Não critico somente agora as taxas de juros. Também critiquei nos governos anteriores?. ?Ápice do conservadorismo? Para o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef/SP), Walter Machado, ao manter a taxa de juro básica em 16,5% ao ano, sem viés, O Banco Central chegou ao "ápice do conservadorismo". Segundo ele, "é inexplicável" que no momento em que o setor produtivo esperava uma injeção de "ânimo", o Banco Central frustre as expectativas. Os executivos de finanças esperavam que a redução da taxa de juro seria de "no mínimo um ponto percentual" neste início de ano am "frustrados" e ficaram frustrados com a decisão, afirma Machado. Na sua avaliação, o aumento verificado nos índices de preços mais recentes são sazonais e "insuficientes" para justificar a descontinuidade da queda nas taxas de juros. O presidente do Ibef disse esperar uma umaredução de no máximo quatro pontos percentuais nos juros este ano. BC realizou "choque de expectativas" O Banco Central agiu de maneira correta e provocou um "choque de expectativas" ao manter a taxa básica de juros em 16,5% ao ano na reunião encerrada ontem pelo Copom. A avaliação é de Hugo Penteado, economista-chefe e estrategista do ABN Amro Asset Management, argumentando que o Banco Central demonstrou preocupação com o repique inflacionário. Para o economista, há razões para manutenção do juro. Ele lembrou que já houve um afrouxamento forte nas taxas durante o ano passado, que caíram de 26,5% ao ano para 16,5% ao ano. Citou também a reativação na atividade econômica a partir de julho de 2003 e que está fazendo com que indústrias tentem aproveitar para promover reajustes de preços. "O BC demonstrou preocupação com essa pressão inflacionária e também com os eventuais reflexos futuros da elevação no preço do petróleo e nas commodities", observou Penteado. Leia mais sobre a decisão do Copom de manter a Selic inalterada: » Decisão do Copom deve frear entusiasmo da Bolsa, diz FT » Abid, Associação Comercial-SP e Fecomércio-RJ criticam » Atividade econômica vai se contrair, diz Fiesp » Indústria e comércio criticam o Copom