É possível mudar sistema da dívida dos Estados, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deixou em aberto nesta quinta-feira a possibilidade de mudar o sistema de correção da dívida renegociada dos Estados com a União. Na quarta-feira, o governador eleito de São Paulo, José Serra, propôs a Mantega, em reunião realizada no ministério da Fazenda, trocar o atual regime de indexação da dívida dos Estados de IGP-DI mais 6% ao ano pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). "É algo que nós podemos analisar. Mas temos que avaliar o impacto, o fundamento disso", afirmou Mantega. "Quero dizer que estamos hoje com diálogo aberto com Estados, municípios e novos governadores. É justo que eles procurem, por um lado, reduzir o impacto da dívida que possuem para aumentar a capacidade de investimento. Porém tudo isso tem de ser feito mantidos os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)", acrescentou o ministro da Fazenda. Atualmente, a troca proposta por Serra é bastante vantajosa para os Estados. Considerando o IGP-DI acumulado em 12 meses terminados em outubro (3,34%), a correção da dívida estadual estaria em cerca de 9,5% ao ano, enquanto a TJLP está em 6,85% anuais. Considerando a projeção do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central para o IGP-DI (4,30%) em 2007, a correção da dívida subiria para cerca de 10,5% ao ano. O mercado não faz projeções para a TJLP, mas a trajetória esperada para os juros básicos, que sinalizam a direção da TJLP, para o ano que vem é de queda, ou seja, a vantagem para os Estados aumentaria. Vale lembrar, entretanto, que em passado não muito distante (como o ano de 2002) o IGP-DI superou a marca de 20%, ficando bem acima da TJLP. Mas nessa questão, uma definição será importante: se a troca de indexador vai pegar o passado da dívida, o que provocaria uma queda drástica no estoque, ou só corrigirá o estoque futuro, o que traria um benefício menor para os Estados.